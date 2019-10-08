nickvolovodyuk

Никита nickvolovodyuk

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественный и современный UI/UX дизайн обеспечен. Ваш продукт не останется без внимания!

Немного обо мне

  • Мне 21 год и я люблю свою работу
  • Занимаюсь проектировкой и дизайном на протяжении нескольких лет
  • Владею английским языков на высоком уровне
  • Имею образование в сфере ведения международного бизнеса

Специализация

  • Отрисовка и проектировка адаптивных веб-сайтов разной сложности
  • Проектировка, отрисовка и верстка адаптивных веб-сайтов разной сложности (под ключ)
  • Отрисовка и проектировка веб-интерфейсов
  • Отрисовка и проектировка мобильных приложений (IOS/Android)
Мое портфолио можно посмотреть по ссылке на Behance﻿

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Наша команда

  • Команда программистов/верстальщиков из г. Сочи, имеющих 5-ти летний опыт работы на рынке
  • Моушн-дизайнер с 3-ех летним стажем

Этапы работы

  • Обсуждение проекта/Составление ТЗ
  • Определение стоимости и сроков выполнения
  • Предоплата 50% или Безопасная сделка﻿
  • Выполнение оговоренных услуг в обговоренные сроки
  • Утверждение проекта (внесение правок, если нужно)
  • Оплата оставшихся 50% от суммы проекта
  • Передача исходников

Оплата

  • Перевод на карту Visa/MasterCard
  • Qiwi
  • PayPal
  • Яндекс.Деньги
* Любая комиссия при осуществлении оплаты должна быть оплачена заказчиком

Контактные данные

  • Email : [email protected]
  • Telegram : @nikk005
  • WhatsApp : +79244753242
  • Viber : +79244753242
  • Skype : v.volodu2011 (изначально напишите сюда, во избежания столкновений с мошенниками)
  • Instagram : nikvldk
Буду рад сотрудничеству!
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$30/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $300от 3 дней
нет рейтинга