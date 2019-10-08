Качественный и современный UI/UX дизайн обеспечен. Ваш продукт не останется без внимания!

Немного обо мне

Мне 21 год и я люблю свою работу

Занимаюсь проектировкой и дизайном на протяжении нескольких лет

Владею английским языков на высоком уровне

Имею образование в сфере ведения международного бизнеса

Специализация

Отрисовка и проектировка адаптивных веб-сайтов разной сложности

Проектировка, отрисовка и верстка адаптивных веб-сайтов разной сложности (под ключ)

Отрисовка и проектировка веб-интерфейсов

Отрисовка и проектировка мобильных приложений (IOS/Android)

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Наша команда

Команда программистов/верстальщиков из г. Сочи, имеющих 5-ти летний опыт работы на рынке

Моушн-дизайнер с 3-ех летним стажем

Этапы работы

Обсуждение проекта/Составление ТЗ

Определение стоимости и сроков выполнения

Предоплата 50% или Безопасная сделка﻿

Выполнение оговоренных услуг в обговоренные сроки

Утверждение проекта (внесение правок, если нужно)

Оплата оставшихся 50% от суммы проекта

Передача исходников

Оплата

Перевод на карту Visa/MasterCard

Qiwi

PayPal

Яндекс.Деньги

Контактные данные