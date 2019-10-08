Качественный и современный UI/UX дизайн обеспечен. Ваш продукт не останется без внимания!
Немного обо мне
- Мне 21 год и я люблю свою работу
- Занимаюсь проектировкой и дизайном на протяжении нескольких лет
- Владею английским языков на высоком уровне
- Имею образование в сфере ведения международного бизнеса
Специализация
- Отрисовка и проектировка адаптивных веб-сайтов разной сложности
- Проектировка, отрисовка и верстка адаптивных веб-сайтов разной сложности (под ключ)
- Отрисовка и проектировка веб-интерфейсов
- Отрисовка и проектировка мобильных приложений (IOS/Android)
Наша команда
- Команда программистов/верстальщиков из г. Сочи, имеющих 5-ти летний опыт работы на рынке
- Моушн-дизайнер с 3-ех летним стажем
Этапы работы
- Обсуждение проекта/Составление ТЗ
- Определение стоимости и сроков выполнения
- Предоплата 50% или Безопасная сделка
- Выполнение оговоренных услуг в обговоренные сроки
- Утверждение проекта (внесение правок, если нужно)
- Оплата оставшихся 50% от суммы проекта
- Передача исходников
Оплата
- Перевод на карту Visa/MasterCard
- Qiwi
- PayPal
- Яндекс.Деньги
Контактные данные
- Email : [email protected]
- Telegram : @nikk005
- WhatsApp : +79244753242
- Viber : +79244753242
- Skype : v.volodu2011 (изначально напишите сюда, во избежания столкновений с мошенниками)
- Instagram : nikvldk
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$30/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $300от 3 дней
нет рейтинга