1c 7.7, 8.1, 8.2 программист, visual basic.net, visual c#
Опыт работы программистом 1с - 4 года, написание конфигураций с нуля.
программирование СУБД, работа с MySQL, MS SQL Server, Oracle 9.2
Создание простых сайтов на базе открытых CMS (Joomla)
пример сайта - www.stavedds112.ru. Создан с нуля, небольшая переработка стандартного шаблона, SEO оптимизация.
Действие аккаунта приостановлено!
Прикладное ПО
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Системное программирование
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