Вероника Николаева nicusia_designnicusia_design
39 летРоссия/Казань
17 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Креативные концепции ваших сайтов.
Иллюстрации для веба и для полиграфии.
Сайт под ключ от 30000 руб. (лого, сайт)
Мои контакты:
icq 979 161
email nicusia at ya.ru
tel +7 9274 310 485
Казань, Россия
WebMoney, ЯндексДеньги, банковский перевод
предоплата в 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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