Графический дизайн. Рекламные баннеры. Фотосъемка.

Здравствуйте! :)

Я - Таисия, графический дизайнер и фотограф.

С удовольствием возьмусь за ваш проект.

Основные инструменты: Photoshop, Illustrator, In-Design.

Что я могу для вас сделать?

- Логотип, фирменный стиль

- Рекламные баннеры

- Оформление презентации

- Печатная продукция

- Фотосъемка, съемка мероприятий

Схема работы:

- Предоставление клиенту ТЗ в виде описания задачи со всеми деталями

- Обсуждение ТЗ и стоимости, вопросы, уточнения

- Предоплата

- Работа, правки, утверждение

- Вторая часть оплаты

- Передача исходников клиенту

Немного обо мне:

У меня за плечами 5 лет сотрудничества с международной компанией Adotube, ныне Exponential.

В команде дизайнеров и программистов мы занимались разработкой и адаптацией рекламных кампаний на базе Flash. Дизайн, анимация, интерактивные функции.

В моем портфолио сотни сделанных баннеров, здесь я представляю для примера лишь несколько работ.

Также я занималась мониторингом общего качества работы и минимизацией правок в команде.

Вы можете посмотреть отзывы обо мне моих коллег в моем профиле LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/taisia-eltsina-32776215/