Здравствуйте! :)
Я - Таисия, графический дизайнер и фотограф.
С удовольствием возьмусь за ваш проект.
Основные инструменты: Photoshop, Illustrator, In-Design.
Что я могу для вас сделать?
- Логотип, фирменный стиль
- Рекламные баннеры
- Оформление презентации
- Печатная продукция
- Фотосъемка, съемка мероприятий
Схема работы:
- Предоставление клиенту ТЗ в виде описания задачи со всеми деталями
- Обсуждение ТЗ и стоимости, вопросы, уточнения
- Предоплата
- Работа, правки, утверждение
- Вторая часть оплаты
- Передача исходников клиенту
Немного обо мне:
У меня за плечами 5 лет сотрудничества с международной компанией Adotube, ныне Exponential.
В команде дизайнеров и программистов мы занимались разработкой и адаптацией рекламных кампаний на базе Flash. Дизайн, анимация, интерактивные функции.
В моем портфолио сотни сделанных баннеров, здесь я представляю для примера лишь несколько работ.
Также я занималась мониторингом общего качества работы и минимизацией правок в команде.
Вы можете посмотреть отзывы обо мне моих коллег в моем профиле LinkedIn:
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