niekta

Таисия Ельцина niekta

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайн. Рекламные баннеры. Фотосъемка.

Здравствуйте! :)

Я - Таисия, графический дизайнер и фотограф. 

С удовольствием возьмусь за ваш проект. 

Основные инструменты: Photoshop, Illustrator, In-Design.

Что я могу для вас сделать?

- Логотип, фирменный стиль

- Рекламные баннеры

- Оформление презентации

- Печатная продукция 

-  Фотосъемка, съемка мероприятий

Схема работы:

- Предоставление клиенту ТЗ в виде описания задачи со всеми деталями

- Обсуждение ТЗ и стоимости, вопросы, уточнения

- Предоплата

- Работа, правки, утверждение

- Вторая часть оплаты

- Передача исходников клиенту

Немного обо мне:

У меня за плечами 5 лет сотрудничества с международной компанией Adotube, ныне Exponential.

В команде дизайнеров и программистов мы занимались разработкой и адаптацией рекламных кампаний на базе Flash. Дизайн, анимация, интерактивные функции. 

В моем портфолио сотни сделанных баннеров, здесь я представляю для примера лишь несколько работ.

Также я занималась мониторингом общего качества работы и минимизацией правок в команде.

Вы можете посмотреть отзывы обо мне моих коллег в моем профиле LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/taisia-eltsina-32776215/

FlashIllustratorPhotoshopРекламная кампания
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Commarmond
Андрей 
38 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Создать логотип для проекта образовательной платформы
Таисия сделала прекрасную работу. Продуманный фирменный стиль, нестандартный подход к дизайну логотипа, все на высоком уровне. Подробно вникает в тематику, прежде чем приступать к работе, идет навстречу, приятна в общении. Рекомендую!
С Андреем приятно работать. Цели ставит чётко, интеллигентен в общении. Оплату переводит вовремя. Желаю удачи его проекту и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем. :)
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