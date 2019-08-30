Графический дизайнер | Web дизайнер
В сфере дизайна с 2015 года. Работаю как с векторной, так и с растровой графикой.
Люблю и умею визуально украсить всё, что может быть украшено
Whats'app / Telegram: +996 703 62 11 27
Портфолио
- Нанесение на спортивную форму. Сайт-визитка104 просмотра
- Valhalla. Сайт-визитка121 просмотр
- Ретро Метро. Ночной клуб115 просмотров
- Аркус. Сайт-визитка / Интернет-магазин112 просмотров
- Home Line. Интернет-провайдер97 просмотров
- Алта Парк. Landing page129 просмотров
- Охота на овец. Бар114 просмотров
- Механик. Сайт-визитка88 просмотров