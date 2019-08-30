night-des

Виктор night-des

 
28 летКиргизия/Бишкек
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайнер | Web дизайнер

В сфере дизайна с 2015 года. Работаю как с векторной, так и с растровой графикой. 

Люблю и умею визуально украсить всё, что может быть украшено

Whats'app / Telegram: +996 703 62 11 27