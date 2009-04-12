nightflamik

Образование:
- Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ) 2001-2006 магистр по специальности системы управления и автоматики. Кафедра технической кибернетики.
- аспирантура при СевНТУ 2006..
Работа:
- 2006 - ... ассистент кафедры технической кибернетики СевНТУ
- 2004 - 2008 программист КБ Таврида Электрик
Знание:
- Pascal (12 лет)
- Delphi (10 лет)
- Matlab(Simulink), MathCAD (9 лет)
- Photoshop (7 лет)
Иностранные языки:
Английский
Область интересов:
- Разработка математических библиотек и прикладного ПО
- математическое моделирование
- расчёты
- научно-технические статьи.
Научные интересы :
- идентификация объектов управления
- адаптивные и оптимальные алгоритмы управления
- нечёткие системы (экспертные системы, нечёткие регуляторы)
- нейронные сети (классификация, распознавание)
- статическая (линейное и нелинейное программирование), динамическая оптимизация
- статистика
- прогнозирование временных рядов
- цифровая обработка сигналов (проектирование фильтров, спектральный анализ, графика)