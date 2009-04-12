nightflamik

Бегун Антон nightflamik

 
39 летУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Образование:

- Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ) 2001-2006 магистр по специальности системы управления и автоматики. Кафедра технической кибернетики.

- аспирантура при СевНТУ 2006..

Работа:

- 2006 - ... ассистент кафедры технической кибернетики СевНТУ

- 2004 - 2008 программист КБ Таврида Электрик

Знание:

- Pascal (12 лет)

- Delphi (10 лет)

- Matlab(Simulink), MathCAD (9 лет)

- Photoshop (7 лет)

Иностранные языки:

Английский

Область интересов:

- Разработка математических библиотек и прикладного ПО

- математическое моделирование

- расчёты

- научно-технические статьи.

Научные интересы :

- идентификация объектов управления

- адаптивные и оптимальные алгоритмы управления

- нечёткие системы (экспертные системы, нечёткие регуляторы)

- нейронные сети (классификация, распознавание)

- статическая (линейное и нелинейное программирование), динамическая оптимизация

- статистика

- прогнозирование временных рядов

- цифровая обработка сигналов (проектирование фильтров, спектральный анализ, графика)

DelphiPhotoshop