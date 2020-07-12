UX/UI дизайнер сайтов и мобильных приложений

В основном работаю с Тильдой и Фигмой, при этом сопровождаю проекты с использованием профессиональных программ.

Свои проекты я создаю по правилам юзабилити, основ создания удобного интерфейса. При работе учитываю то как пользователи взаимодействуют с сайтом. Создаю удобные интерфейсы для разной по уровню навыков и знаний аудитории. Обладаю знаниями в сфере интернет-маркетинга.

На сегодняшний день нацелен собрать сильное портфолио и повысить свой профессиональный рейтинг, так что цены за мои услуги вас порадуют. Перед началом работы разработаю для вас прототип, при необходимости интерактивный.

С удовольствием возьмусь за ваше авторское задание и сделаю круто)