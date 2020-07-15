Дизайнер проектировщик WEB, mobile, UI, UX
Помогаю вам зарабатывать деньги.
Создаю удобные интерфейсы, мобильные приложения и продающие сайты. Действую в соответствии с вашими целями, по вашим ТЗ и желаниям. Опыт работы в дизайне 9 лет. Закончила школу Горбунова в конце 2016. Училась в Британке на английском факультете.
Занимаюсь проектом целиком, на всех этапах. Запускаю в срок. Знакома с миром html, css. Знаю ограничения и возможности верстки, работаю под разработчика. Правлю тексты.
Использую Sketch + Zeplin, но могу использовать Figma, Photoshop, XD.
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