Транскрибация, субтитры

Доброго времени суток!

Хочу предложить свои услуги транскрибатора.

Пишу грамотно, печатаю быстро. Литературный опыт, состою в литобъединении при Союзе Писателей России. Были строгие учителя.

Печатаю быстро потому что первая профессия была секретарь-делопроизводитель, а на пишущей машинке печатать тяжелее, чем на компьютере.

Могу выполнить как полностью дословную транскрибацию, так и выполнить редактуру лексических и стилистических ошибок, слов-паразитов, междометий; разобью на смысловые составляющие.

Работаю с текстовыми материалами. Быстро, грамотно, с учётом всех пожеланий по оформлению текста, выполню Вашу работу. Наберу текст с изображений, отсканированных документов, рукописей, PDF-файлов качественно, грамотно и быстро, согласно предложенному ТЗ.На связи постоянно.

Исполнительность. Ответственность.

Сделаю субтитры к видео, будь то простой ролик или переведенный фильм/сериал.