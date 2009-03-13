nik-dolphin

$150
Нужно создать сайт. Красивый и солидный дизайн. Строгие требования.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
Нужно создать сайт. Красивый и солидный дизайн. Строгие требования.
Создать только стартовую страницу (дизайн + верстка). Движок - Джумла.
Требуется доработать сайт на джумле, переверстать страницу (расширить границы, учесть места под банеры и т.д.) Так же рассмотрю ваши предложения по дизайну.
Требуется граббер для http://www.elcats.ru/chery с возможностью редактирования награбленных данных и выводом на мой сайт.