nik-dolphin

Nikita nik-dolphin

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Создание стартовой страницы сайта
Joomla
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
Идеальный сотрудник, когда самому совсем нету времени думать над проектом и дизайном... Доверив полностью, обрисовав в двух словах, получил быстрый, качественный и красивый результат. Знает свою работу. Все сделал солидно.
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Создание сайта под ключ
Чётко поставил задачу ускорив процес работы. Утверждение получил с 1 макета оплата вовремя советую еще раз Никита спс за доверие в роботе не забывайте
СУПЕР... Просто нет слов. Сделано как всегда качественно, красиво и стильно!! Но самое важное очень оперативно. утром высказал свои пожелания, вечером уже сверстали... Лучший сотрудник ... советую...
Ответный отзыв