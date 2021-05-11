nik1205elena

База данных, оператор call-центра

Здравствуйте! Работала по РФ по готовой базе в косметической компании , детские фотосессии , прослушивала менеджеров. Немного по заявкам за оформления кредитной карты от Альфа Банка. Немного в интернет магазине с китайскими товарами . И последний проект был так же по базе от компании которая занималась оформлением и выдачей разрешительной документации.Работа с CRM системой, заполнения ТТН. Делаю записи каждого звонкаМожно связаться со мной в Скайпе live:mydri4enko89Вайбер +380933527404Украина