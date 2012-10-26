Требуется парсер на C#. Есть ТЗ. Просьба оставить скайп для связи.
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть плагин для Joomla, нужно немного изменить функционал.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется настроить, либо сделать модуль для Drupal, который будет выводить контент на страницах сайта в зависимости от выбранного города. Например: http://site.ru/city_1/ http://site.ru/city_2/ ТЗ скину на почту.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $250
Мини описание: Сайт с обработкой заказов. Партнер регистрируется и размещает на своем сайте код формы заказа. А на нашем сайте, в личном кабинете видит сколько было заказов. Требования: - Zend Framework 2 - Примеры проектов на ZF2 - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется форма заказа на сайт. Есть ТЗ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
По bitrix нужна помощь. Нам сделали редизайн сайта, теперь у каждой страницы появился дубль с другим расширением: .html .phpСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна помощь верстальщика Созданную на заказ форму встроил на сайт, который на движке джумла - выглядит плохо, возможно стили накладываются. У формы отдельно файл style.css. Нужна помощь.HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать форму, заполняя которую можно получить расчет стоимости на почту.Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на bitrix, периодически нужно решить небольшие задачи. Нужен скайп, чтобы я мог описать задачу и показать, при необходимости экран в скайпе. Оплата по часам или за конкретную задачу.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно изменить визуально и функционально сайт. Сайт сделан на Joomla плюс модуль VirtueMart. Требуется опыт программирования и верстки этого движка с модулем. Бюджет указан примерно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно написать функционал для сайта (упрощенное описание): Пользователь заходит на сайт и видит мастер из нескольких шагов. Вводит необходимые данные и емейл. (регистрация пользователя не нужна). Переходит на страницу оплаты и оплачивает определенную сумму. После этого введенные им данные ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна обработка для 1С82 ТЗ в личку.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на битрикс, периодически нужно выполнять разные доработки. Например сейчас нужно раздел новости переместить в другую позицию на сайте и выложить несколько новостей. Еще нужно выложить флеш презентацию на главную. Бывают и другие доработки ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать изображения к статьям, желательно похожие на инфографику. Только простую (инфографика к абзацу) а не развернутую, как обычно делают (инфографика ко всей статье).Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт11 лет назад