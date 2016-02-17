nik5011609

Ссылка на плагин: https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-turbo/ Необходимо добавить следующие функции: 1) Вставить внизу страницы после статьи комментарии (https://yandex.ru/support/webmaster/turbo/rss-elements.html#turbo-content-details__comments) 2) Добавить меню вначале статьи https://yandex.ru/support/webmaster/turbo/rss-elements.html#turbo-content-details__menu 3) Добавить возможность размещения 4 (четвертого) блока РСЯ после комментариев 4) Добавить возможность размещать блок РСЯ после определенного абзаца сверху (1-5) Все ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Перенес сайт на вордпрессе и базу данных на выделенный сервер через плагин Duplicator, но пишет, "приветствуем! Сайт ... только что создан. Содержимое появиться позже", хотя все содержимое есть в админ панели вордпресса, в которую могу ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать сайт на php/html (самописный) с главной страницей (лендинговой) и несколькими другими стандартными. Структура есть на фото. Полное описание проекта в файлеВеб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад