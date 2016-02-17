nik5011609

Алексей Белугин nik5011609

 
34 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Доработать существующий плагин wordpress для Турбо страниц яндекса

    Ссылка на плагин: https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-turbo/ Необходимо добавить следующие функции: 1)    Вставить внизу страницы после статьи комментарии (https://yandex.ru/support/webmaster/turbo/rss-elements.html#turbo-content-details__comments) 2)   Добавить меню вначале статьи https://yandex.ru/support/webmaster/turbo/rss-elements.html#turbo-content-details__menu 3)    Добавить возможность размещения 4 (четвертого) блока РСЯ после комментариев 4)    Добавить возможность размещать блок РСЯ после определенного абзаца сверху (1-5) Все ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос сайта

    Перенес сайт на вордпрессе и базу данных на выделенный сервер через плагин Duplicator, но пишет, "приветствуем! Сайт ... только что создан. Содержимое появиться позже", хотя все содержимое есть в админ панели вордпресса, в которую могу ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад