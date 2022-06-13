Заказывая работу мне, Вы будете иметь:
1) ЭКОНОМИЮ своих ДЕНЕГ, потому что я:
а) работаю по разумным ценам(главная, лендинг - от 3500 руб)
б) при заказе пяти страниц одну верстаю бесплатно;
в) при заказе лендинга бесплатно прикручу админку (если это нужно);
г) гарантирую качество своей работы и Вам не придётся платить за переделывание сайта;
2) Спокойные условия сотрудничества, потому что я:
а) работаю без предоплаты;
б) не пропадаю, не закончив работу;
в) всегда на связи в ОГОВОРЕННОЕ время;
3) другие выгоды о которых узнаете, обратившись ко мне по указанным ниже контактным данным
Skype: teteryatnik69
Почта: [email protected]
Телефон: +380986217164
Вконтакте: vk.com/aybolit66
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