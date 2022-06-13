Разумная цена + БОНУСЫ

Заказывая работу мне, Вы будете иметь:

1) ЭКОНОМИЮ своих ДЕНЕГ, потому что я:

﻿а) работаю по разумным ценам(главная, лендинг - от 3500 руб)

﻿б) при заказе пяти страниц одну верстаю бесплатно;

﻿в) при заказе лендинга бесплатно прикручу админку (если это нужно);

﻿г) гарантирую качество своей работы и Вам не придётся платить за переделывание сайта;

2) Спокойные условия сотрудничества, потому что я:

﻿а) работаю без предоплаты;

﻿б) не пропадаю, не закончив работу;

﻿в) всегда на связи в ОГОВОРЕННОЕ время; ﻿ ﻿

3) другие выгоды о которых узнаете, обратившись ко мне по указанным ниже контактным данным﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Skype: teteryatnik69

Почта: [email protected]

Телефон: +380986217164

Вконтакте: vk.com/aybolit66