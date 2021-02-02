Front-End Веб-разработчик / Верстальщик / Дизайнер
Профессиональная вёрстка / Сайт под ключ / WordPress / Качественный уникальный дизайн
Обо мне:
Являюсь Front-End Веб-разработчиком со стажем работы(на реальных проектах) 1.5 года(не в компаниях, на фриланс площадках) Дополнительно занимаюсь дизайнами(также UI/UX) и есть навыки
профессиональной настройки рекламы в VK и Instagram.
В общем, готов к работе в любую минуту.
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Мои умения, навыки и знания:
- ReactJS(Redux).
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная(фиксированная и адаптивная).
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD.
- БЭМ.
- Bootstrap 4.
- Flexbox.
- SASS / SCSS.
- Gulp(также был опыт с Webpack).
- Система контроля версий Git.
- Написание простого, читабельного и продуманного кода.
- Реализация Pixel Perfect вёрстки.
- "Натягивание" вёрстки на CMS WordPress и её правильная реализация.
Контакты для связи со мной:
- Email: [email protected]
- Telegram: https://t.me/nik_cevich
- WhatsApp: +79613668896
- Discord: NIK_CEVICH#2249
Оплата осуществляется одним из этих способов:
- Тинькофф
- Сбербанк
- Яндекс.Деньги (Ю.Money)
- Qiwi
Прочее:
- Мой YouTube канал ---> «NIK CEVICH»
- Моё Портфолио Здесь ---> https://www.fl.ru/users/nikita4650/portfolio
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