nik_cevich

Никита Ходарцевич nik_cevich

 
21 годРоссия/Уфа
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-End Веб-разработчик / Верстальщик / Дизайнер

Профессиональная вёрстка / Сайт под ключ / WordPress / Качественный уникальный дизайн

Обо мне:

﻿Являюсь Front-End Веб-разработчиком со стажем работы(на реальных проектах) 1.5 года(не в компаниях, на ﻿ ﻿фриланс площадках) Дополнительно занимаюсь дизайнами(также UI/UX) и есть навыки

﻿профессиональной настройки рекламы в VK и Instagram.

﻿В общем, готов к работе в любую минуту.

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Мои умения, навыки и знания:

  • ReactJS(Redux).
  • HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная(фиксированная и адаптивная).
  • Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD.
  • БЭМ.
  • Bootstrap 4.
  • Flexbox.
  • SASS / SCSS.
  • Gulp(также был опыт с Webpack).
  • Система контроля версий Git.
  • Написание простого, читабельного и продуманного кода.
  • Реализация Pixel Perfect вёрстки.
  • "Натягивание" вёрстки на CMS WordPress и её правильная реализация.
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Контакты для связи со мной:

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Оплата осуществляется одним из этих способов:

  • Тинькофф
  • Сбербанк
  • Яндекс.Деньги (Ю.Money)
  • Qiwi
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Прочее:

JavascriptWordPressBootstrapFigmajQuery