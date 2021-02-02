nik_cevich

Front-End Веб-разработчик / Верстальщик / Дизайнер

Профессиональная вёрстка / Сайт под ключ / WordPress / Качественный уникальный дизайн

Обо мне:

﻿Являюсь Front-End Веб-разработчиком со стажем работы(на реальных проектах) 1.5 года(не в компаниях, на ﻿ ﻿фриланс площадках) Дополнительно занимаюсь дизайнами(также UI/UX) и есть навыки

﻿профессиональной настройки рекламы в VK и Instagram.

﻿В общем, готов к работе в любую минуту.

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Мои умения, навыки и знания:

ReactJS(Redux).

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

Вёрстка кроссбраузерная, валидная(фиксированная и адаптивная).

Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD.

БЭМ.

Bootstrap 4.

Flexbox.

SASS / SCSS.

Gulp(также был опыт с Webpack).

Система контроля версий Git.

Написание простого, читабельного и продуманного кода.

Реализация Pixel Perfect вёрстки.

"Натягивание" вёрстки на CMS WordPress и её правильная реализация.

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Контакты для связи со мной:

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Оплата осуществляется одним из этих способов:

Тинькофф

Сбербанк

Яндекс.Деньги (Ю.Money)

Qiwi

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Прочее: