Оптимизация сайта под СЕО, семантика, реклама, продвижение!

Имею опыт работы по следующим направлениям:

1. Оптимизация сайта для улучшения позиций в поисковой выдаче. Сбор семантического ядра и правильное распределение ключей по страницам сайта.

2. Работа с уже собранными ключами, распределение по СВЧ, ВЧ, СЧ и НЧ. Автоматический или ручной сбор минус слов по предлагаемым ключам.

3. Закупка временных или вечных ссылок для продвижения сайта по поисковой выдаче.

4. Создаю качественные рекламные компании в Yandex Direct и Google Adwords от 10 до 10000 ключей. При необходимости, провожу оптимизацию этих компания для снижения цены клика и увеличения конверсий сайта.

5. Работаю с медийной рекламой РСЯ, КМС Google, так и с тизерными, баннерными сетями. Провожу оптимизацию рекламных компаний для увеличения полезного трафика на сайт.

6. Работаю с таргетинговой рекламой Вконтакте, Facebook, MyTarget. Работы провожу качественно - от определения ЦА до оптимизации рекламных объявления с наивысшими показателями конверсий.

Работаю с любыми сайтами, включая интернет магазины. Опыт работы в данной сфере 1,3 года. За время работы в данной сфере набрался достаточно опыта, чтобы выполнять заказы качественно и в срок. Всегда повышаю свои навыки на различных онлайн вебинарах или полезных кейсах других участников данной сферы. Буду рад сотрудничать с добросовестными заказчиками!