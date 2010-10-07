-любые услуги в области SEO.
-оптимизация и регистрация в поисковиках, топах, каталогах
-полный комплекс услуг по созданию и продвижению сайтов в сети Интернет, включая: продвижение в поисковых системах, разработку и размещение рекламных материалов на ведущих площадках
- креативный дизайн и интернет-решения любой сложности.
- создание сайтов "под ключ"
- веб-дизайн
- верстка
- создание темы оформления для CMS (Joomla, Wordpress, DLE и др.)
- написание текстов и статей (копирайтинг и рерайт)
- разработка логотипа
- разработка фирменного стиля
- хостинг
- домен
- администрирование и поддержка сайтов
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