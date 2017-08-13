Буду рада оказать помощь в написании статей. Обращайтесь!

2 года работала штатным корреспондентом в студенческой газете. Писала материалы на разные тематики как для сайта университета, так и для самой газеты. Имеется опыт в редактировании материала, также принимала активное участие в написании книг (являлась редактором, соавтором и самим автором). Как начинающий фрилансер - буду рада оказать Вам любую помощь, надеюсь на Ваши отзывы и отклики. Если кого-то заинтересовало, то могу скинуть свои работы в качестве подтверждения.