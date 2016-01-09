nika_andreevna

Вероника Никитина nika_andreevna

 
29 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Подбор персонала. Бухгалтерские услуги. Налоговая отчетность.

Предлагаю свои услуги по подбору персонала. Оказываю услуги по бухгалтерскому учету. Составление отчетов в налоговую. Заполнение деклараций и заявлений. Имею опыт в данных отраслях. Цена индивидуальная. Зависит от сложности заказа.

Всю необходимую информацию можете получить в личных сообщениях. 

Жду ваших заказов!!!