nika_andreevna

Вероника Никитина nika_andreevnanika_andreevna
29 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Подбор персонала. Бухгалтерские услуги. Налоговая отчетность.
Предлагаю свои услуги по подбору персонала. Оказываю услуги по бухгалтерскому учету. Составление отчетов в налоговую. Заполнение деклараций и заявлений. Имею опыт в данных отраслях. Цена индивидуальная. Зависит от сложности заказа.
Всю необходимую информацию можете получить в личных сообщениях.
Жду ваших заказов!!!
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