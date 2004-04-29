nika_kuzmina

Перепечатка текстов с аудио, видео форматов, с фотографий. со старых рукописных форматов, перепечатка книг.

Перепечатка текстов, которая включает в себя : печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.