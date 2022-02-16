Доброго всем дня!

Меня зовут Ника , я графический дизайнер с опытом работы более 6 лет, в том числе и в маркетинговом агентстве.

Высокие навыки в программах AdobeIllustrator, Photoshop, InDesign; создание иллюстраций на графическом планшете, а так же ручная графика.

Всё четко, легко и понятно и в срок.

Люблю свою работу и всегда нацелена на прекрасный результат, пишите, с удовольствием отвечу на все имеющиеся вопросы. Языки - англ., исп., русский

Порфтолио на behance https://www.behance.net/NikaShi