nika_vinichenko

Маркетинг и реклама

Привет!

Я являюсь совладельцем лампового маркетингового агентства «SKILL’N’LOVE», основной фокус которого — лонч разных продуктов на новые рынки (серьёзно, самых-самых разных на самые-самые новые). У нас классная команда — все мы взрослые и знаем своё дело, например, лично я в маркетинге чуть менее 10 лет (и офлайн, и онлайн, и танцы с бубнами в своё время). Буду рада делать крутые маркетинговые штуки для вашего бизнеса да дела, как мы любим говорить — вы пока чайку выпейте, а мы всё сделаем!