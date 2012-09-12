Web-разработчик

Образование: высшее

Опыт работы: 17 лет (с 1995 года)

Должность: руководитель web-проектов

Дополнительные навыки:

- языки программирования,технологии: php, java-script, html+css (контейнерная верстка), sql

- начальные навыки: Java, Python, Perl

- администрирование: MS Windows Server 2000-2008, Linux (SentOS, Ubuntu), Hosting (ISP-Manager, Kloxo, C-Panel, etc.)

- дополнительное ПО: Adobe, Corel, 3D-Max, AutoCAD, MS Office, MS Project, Redmin

- системы управления контентом: Joomla, WordPress, Bitrix, Drupal, DLE, etc.

Условия работы:

Только удаленно с понедельной оплатой, в зависимости от загрузки и сложности задачи.

Дополнительные возможности:

Готовая небольшая команда, в составе- копирайтеры и операторы магазинов, дизайнеры, верстальщики и php программисты. Возможности своего хостинга. Опыт продвижения магазинов.