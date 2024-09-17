Веб-дизайнер
Создам стильный и продающий сайт для вашего бизнеса | UI/UX
Этапы моей работы:
Знакомимся и обсуждаем проект и поставленные задачи
Анализ ниши конкурентов и ЦА
Создание прототипа сайта, который позволяет мне фокусироваться на структуре будущего сайта, а также уделить внимание текстовому содержанию
Создание референсов и мудборда
Создание концептов (приступаю к созданию нескольких концептов дизайн первого экрана и нескольких блоков, чтобы мы могли согласовать стилистику и направление)
Собственно, создание самого дизайна :)
Создаю дизайн для:
Лендинга
Корпоративного сайта
Сайта-визитки
Персонального сайта
Новостного сайта
Инструменты, с которыми я работаю:
Figma
Photoshop
Как со мной связаться
Telegram: Nika Korolchuk
+48572086187
Портфолио
- Первая страница для магазина выпечкинет просмотров
- Naturehouse (Дизайн интерьеров из дерева)2 просмотра
- Photographer in Parisнет просмотров