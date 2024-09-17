nikakorolchuk

Ника nikakorolchuk

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Веб-дизайнер

Создам стильный и продающий сайт для вашего бизнеса | UI/UX

Этапы моей работы:

  • Знакомимся и обсуждаем проект и поставленные задачи

  • Анализ ниши конкурентов и ЦА

  • Создание прототипа сайта, который позволяет мне фокусироваться на структуре будущего сайта, а также уделить внимание текстовому содержанию

  • Создание референсов и мудборда

  • Создание концептов (приступаю к созданию нескольких концептов дизайн первого экрана и нескольких блоков, чтобы мы могли согласовать стилистику и направление)

  • Собственно, создание самого дизайна :)

Создаю дизайн для:

  • Лендинга

  • Корпоративного сайта

  • Сайта-визитки

  • Персонального сайта

  • Новостного сайта

Инструменты, с которыми я работаю:

  • Figma

  • Photoshop

    Как со мной связаться

  • Telegram: Nika Korolchuk
    +48572086187

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