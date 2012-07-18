nikalife84

Начинающий фрилансер!Это:низкие цены, пока простые задачи в срок, качество!

Национальный Университет водного хозяйства и природоиспользования, стационарное отделение факультета экономики и предпринимательства, специальность "Экономика предприятия", г.Ровно. Степень магистра -2002-2007 гг/

Есть не большой опыт работы в издательстве "Колесо Жизни", г.Киев

Работы на канале МТВ г.Киев (в т .ч. копирайтинг,администрирование проектов,прес-релизы)

Хобби: боевые искусства(кунг фу, капоэйра), активный отдых в природе (сплавы, горные подьемы, пешие походы и т.д), конные прогулки, танцы, психология, философия, изучение всего нового в мире и человеке.