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Вита Панченко
nikamoon
nikamoon
32 года
Украина
/
Чернигов
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
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Перевод юридического договора
105 просмотров
Отзывы заказчиков
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Влад
hron1980
43 года
Украина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
40 отзывов
$11
10 баллов
11 лет назад
Доработка переведенных текстов с английского
Очень доволен данным исполнителем. Все в сроки выполнила грамотно и качественно данную работу. Буду обращаться еще. Советую!
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