nikamoon

Вита Панченко nikamoon

 
32 годаУкраина/Чернигов
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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hron1980
Влад 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$11
10 баллов
11 лет назад
Доработка переведенных текстов с английского
Очень доволен данным исполнителем. Все в сроки выполнила грамотно и качественно данную работу. Буду обращаться еще. Советую!