nikanikanika

Цель:

Ищу удаленную работу.

Опыт работы:

Менеджер

с 03.2009 по 03.2010 (1 год)

чп "Строинг" (услуги)

Образование

Высшее:

с 09.2007 по 03.2009

Государственная лётная академия Украины, ФПО, профессионал по управлению инновационной деятельностью, Кировоград

Высшее

с 09.2003 по 06.2007

государственная лётная академия Украины, менеджмента, менеджер организаций, Кировоград

Дополнительное образование

2011 — Одесский политехнический университет, бух.учёт

Навыки работы с компьютером

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