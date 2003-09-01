nikanikanika

Цель:
Ищу удаленную работу.
Опыт работы:
Менеджер
с 03.2009 по 03.2010 (1 год)
чп "Строинг" (услуги)
Образование
Высшее:
с 09.2007 по 03.2009
Государственная лётная академия Украины, ФПО, профессионал по управлению инновационной деятельностью, Кировоград
Высшее
с 09.2003 по 06.2007
государственная лётная академия Украины, менеджмента, менеджер организаций, Кировоград
Дополнительное образование
2011 — Одесский политехнический университет, бух.учёт
Навыки работы с компьютером
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