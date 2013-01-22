Здравствуйте! Необходимо доработать шаблон на WP (gurmantravel.ru): добавить несколько новых виджетов и плагинов, внести несущественные изменения в структуру.
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Уважаемые Профессионалы! Проект - есть купленный в интернете, очень простой HTML шаблон. Задача - превращение в такой же простой работающий сайт (доменное имя и хостинг не нужны) Важно - БЫСТРО! ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Переделка шаблона с TemplateMonster (замена логотипа, добавление меню, русификация), затем установка CMS + админка!Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходим дизай сайта (винно-гастрономическая тематика): главная + внутренние (максимум 10 стр). Основное требование - опыт, достойное портфолио, чувство стиля :) Примерно готовый вариант, который нравится есть! Указывайте, пожалуйста, срок и стоимость ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт12 лет назад
- $48
Нужны современные, яркие баннеры в количестве 6 шт, если понравится работа - закажем больше. Два, три баннера - анимированные, остальные - простые Сделать нужно по возможности быстро. Спасибо.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходим калькулятор стоимости мед. страховки для выезжающих за рубеж! Выбирается информация из выпадающего меню: тип страховки, страна, пользователем вводятся даты: начала/окончания поездки и кол-во человек. Просьба указывать сроки и стоимость. СпасибоВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $400
Сайт визитка. Необходимо: 1) прорисовать страницы (Есть готовый дийзайн всех страниц-простые картинки, которые необходимо только прорисовать, как вариант - возможно использование вашего похожего шаблона) 2) сверстать и посадить на CMS (WordPress например) 3) вставить модуль ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад