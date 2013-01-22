nikasvl

Вероника nikasvl

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблон HTML

    Здравствуйте Уважаемые Профессионалы! Проект - есть купленный в интернете, очень простой HTML шаблон. Задача - превращение в такой же простой работающий сайт (доменное имя и хостинг не нужны) Важно - БЫСТРО! ...

    HTML
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Необходим дизай сайта (винно-гастрономическая тематика): главная + внутренние (максимум 10 стр). Основное требование - опыт, достойное портфолио, чувство стиля :) Примерно готовый вариант, который нравится есть! Указывайте, пожалуйста, срок и стоимость ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание баннеров

    $48

    Нужны современные, яркие баннеры в количестве 6 шт, если понравится работа - закажем больше. Два, три баннера - анимированные, остальные - простые Сделать нужно по возможности быстро. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Калькулятор стоимости страховки

    $100

    Необходим калькулятор стоимости мед. страховки для выезжающих за рубеж! Выбирается информация из выпадающего меню: тип страховки, страна, пользователем вводятся даты: начала/окончания поездки и кол-во человек. Просьба указывать сроки и стоимость. Спасибо

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта

    $400

    Сайт визитка. Необходимо: 1) прорисовать страницы (Есть готовый дийзайн всех страниц-простые картинки, которые необходимо только прорисовать, как вариант - возможно использование вашего похожего шаблона) 2) сверстать и посадить на CMS (WordPress например) 3) вставить модуль ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта
WordPress
Проект завершен. Оплата поступила.
Все замечательно! Полное взаимопонимание, реклмендую!
Ответный отзыв
silvvver
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Создание баннеров
Большое спасибо Верониике!!!Очень приятно работать.Рекомендую!!!
Все замечательно и в срок! Очень легко общаться, понимание идеи и сути проекта! Рекомендую!
Ответный отзыв
Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Калькулятор стоимости страховки
Спасибо за интересный проект! Всё отлично, рекомендую!
Все сделано замечательно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв