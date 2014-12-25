Добрый день , друзья! Я, Папий Елена Алексеевна, учитель-словесник на пенсии , хотела бы иметь возможность дополнительного заработка Удалённым корректором(работа Наборщика текста возможна , но указанная предпочтительнее). Кроме основной работы , которая была в своё время отмечена званием "Отличник народного образования Украины", имею опыт редактирования стихов своего ученика, подготовки сборника к печати ( несколько экземпляров книжки " Андрей Лаптев . Моя стихия " пребывают в фонде Библиотеки украинской литературы на Арбате в Москве ); сотрудничала с Еженедельником "2000", отмечена Дипломом Лауреата и денежной премией по итогам Конкурса "Мастер" редакцией Еженедельника и Национальным Союзом Журналистов Украины. Одну из десятка опубликованных статей прилагаю в качестве иллюстрации своей работы . К сожалению, английским языком не владею , в школе и вузе изучала немецкий .

Слагается учительское счастье из наших ученических побед

Эти дежурные слова, звучащие почти на каждом первом и последнем звонках, а также на вечерах встреч выпускников, для меня, учителя русского языка и мировой литературы с 26-летним стажем работы в одной школе, обрели вполне реальный смысл.

Мое учительское счастье состоялось. Две мои ученицы стали преподавателями словесности, а на поэтическом небосклоне родилась и засияла чистым и ясным светом новая звездочка. Это — Андрей Лаптев, окончивший пединститут совсем по другой специальности (учитель физвоспитания). Но постучалась к нему в душу Поэзия — и увела за собой. Впервые после окончания школы он позвонил мне лет 6 назад, и с тех пор все свои знания об основах стихосложения и о литературном процессе в целом я постаралась передать ему. За эти годы он пропустил через себя все лучшее из мировой литературы, особо занимался изучением трудов философов разных времен и направлений. А какая глубина мироощущения и ощущения себя в этом мире у него самого!

Вот в этом и состоит мое счастье — присутствовать при рождении творческой личности и даже как-то участвовать в ее формировании. Я познакомила его с серьезными экспертами в сфере поэтического творчества, его стихи высоко оценили преподаватели кафедры зарубежной литературы Запорожского университета, а там почти весь состав — профессорский!

Напечатать стихи Андрея впервые помог известный в Запорожье писатель и поэт Михаил Ласков (ныне покойный). Их заметили и оценили Марк Шевелев и Анатолий Рекубратский. Некоторые поэтические зарисовки молодого поэта читатели увидели в газетах «Запорозька Січ», «Верже», «Просвіта», звучали его стихи и на радио завода «Мотор-Січ». И вот наконец издана первая книжка. Всего 50 экземпляров. Для друзей, знакомых и поклонников (а такие уже есть). Объявленный в газете «2000» конкурс я расценила как реальный шанс рассказать о моем ученике как можно большему количеству людей, неравнодушных к поэзии.

Те несколько стихов, которые я прошу напечатать в вашей газете, приоткроют дверь в духовный мир некоторой части нашей молодежи. Может, она и небольшая, эта часть, но они есть, молодые люди, которые не хотят быть потерянным поколением. Они ищут себя, учатся думать сердцем, приоритет для них — триумф души. Во всем.

Доброго пути тебе, Андрюша. И в жизни, и в поэзии.

Елена Папий,г.Запорожье