Образование:

1998 - 2001 гг. - Педагогический колледж Львовского национального университета имени Ивана Франка, факультет иностранных языков;

специальность – преподаватель английского языка и литературы;

2001 - 2004 гг. – Львовский национальный университет имени Ивана Франка, факультет иностранных языков; преподаватель английского языка и литературы, с отличием;

Опыт работы:

2001 - 2006 гг.– учитель английского языка в средней школе с. Старичи Яворовского района Львовской области;

2006 – 2007 гг.– эксперт-консультант отдела телефонного обслуживания Львовского филиала ПрАТ

«Киевстар», предоставление консультаций по услугам и акциям компании, участие в проекте

продаж услуг компании;

2008 - 2014 гг. начальник сектора в отделе телефонного обслуживания Львовского филиала ПрАТ «Киевстар»;

Личные качества:

Коммуникабельная, целеустремленная, внимательная, пунктуальная, требовательна к себе, дружелюбная. Умею быстро усваивать новую информацию,анализировать и логически мыслить.

Дополнительная информация:

свободное владение русским языком.

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