Разработка сайтов и интерфейсов любой сложности, на профессиональном уровне. Фирменный стиль. Логотипы.
Разработка сайтов и интерфейсов любой сложности, на профессиональном уровне. ПОРТФОЛИО
Фирменный стиль.
Логотипы.
► Дизайн рисуется на основе Вашего технического задания
► Комплексный подход к созданию решений/продуктов
► Оперативность и скорость в работе
► Уведомления о прогрессе
► Использование современных технологи разработки
► Стоимость работы напрямую зависит от её сложности
► Предоплата 50% после предоставления концепции дизайна
► Заинтересованность в успехе бизнеса клиента, как в своем собственном
Telegram: @nikdes
Вконтакте: vk.com/nikdes6
Почта: [email protected]