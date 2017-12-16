nikdes

Никита Игнатченко nikdes

 
24 годаУкраина/Донецк
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов и интерфейсов любой сложности, на профессиональном уровне. Фирменный стиль. Логотипы.

Разработка сайтов и интерфейсов любой сложности, на профессиональном уровне.  ПОРТФОЛИО

Фирменный стиль. 

Логотипы. 

► Дизайн рисуется на основе Вашего технического задания 

► Комплексный подход к созданию решений/продуктов 

► Оперативность и скорость в работе 

► Уведомления о прогрессе 

► Использование современных технологи разработки 

► Стоимость работы напрямую зависит от её сложности 

► Предоплата 50% после предоставления концепции дизайна 

► Заинтересованность в успехе бизнеса клиента, как в своем собственном 

Telegram: @nikdes 

Вконтакте: vk.com/nikdes6 

Почта: [email protected]