Разработка сайтов и интерфейсов любой сложности, на профессиональном уровне. Фирменный стиль. Логотипы.

Разработка сайтов и интерфейсов любой сложности, на профессиональном уровне. ПОРТФОЛИО

Фирменный стиль.

Логотипы.

► Дизайн рисуется на основе Вашего технического задания

► Комплексный подход к созданию решений/продуктов

► Оперативность и скорость в работе

► Уведомления о прогрессе

► Использование современных технологи разработки

► Стоимость работы напрямую зависит от её сложности

► Предоплата 50% после предоставления концепции дизайна

► Заинтересованность в успехе бизнеса клиента, как в своем собственном

Telegram: @nikdes

Вконтакте: vk.com/nikdes6

Почта: [email protected]