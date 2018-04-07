nikfrisson

Профессиональная раскрутка Instagram проектов!

Профессионально занимаюсь продвижением практически любых проектов (в том числе и магазинов) в Instagram:а) Многократное охвата, посещений профиля, кликов на ссылку в профиле, показов/просмотров на публикациях;б) Увеличение количества жиой аудитории, многократное увеличение лайков на публикациях;в) Массфолоффинг, масслайкинг, комментирование, рассылка сообщений по аудитории с огромным количеством критериев и фильтров:1) По аудитории ваших конкурентов:- Активная аудитория; (те, кто ставят под посты ваших конкурентов лайки и комментарии)- Вся аудитория; (далее будет представлен список фильтров для аудитории)2) По вашим подписчикам или подпискам;3) По геолокации;4) По хэштегам;5) Даже по сообществам Вконтакте! (при условии наличия у участников профиля в Instagram, указанного на странице)Так же, фильтрация найденной аудитории (методами, описанными выше) по огромному количеству критериев (фильтры суммируются), а именно:- Пол;- Количество подписок;- Количество подписчиков;- Количество публикаций;- Приватные или публичные аккаунты;- Наличие аватарки, исключение рекламных аккаунтов, спам аккаунтов;- Фильтрация по стоп словам, для максимальной эффективности, а так же по необходимым словам, если это надо;- По дате последней публикации.г) Выкладывание качественных и информативных постов в ленту и "Истории Дня" с подходящими хэштегами на разных языках;д) Выведение поста в топы по хэштегу;д) Настройки таргетинговой рекламы в Инстаграме;е) Полная консультация по оформлению аккаунта;ж) Проведение конкурсов, разработка несложных картинок с текстом для конкурсов, привлечение внимания к вашим конкурсам;з) Фирменная услуга: Если у вас есть логотип, то его можно прикреплять к постам. Есть довольные клиенты, так же есть мой личный проект. Гарантии обеспечены. Цена и гарантии зависят от проекта и степени сложности его раскрутки и обговариваются индивидуально. Я добрый, весёлый и общительный парень, который поможет вам реализовать ваши проекты, пишите в любое время, кроме глубокой ночи ;)