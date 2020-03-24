EDITOR | VFX | DIRECTOR | DOP | DESIGNER | BEATMAKER CREDITS: ADIDAS | A$APMOB | DIESEL | FENDI | MARINO INFANTRY | GAZGOLDER | SAYONARABOY and more.
EDITOR | VFX | DIRECTOR | DOP | DESIGNER | BEATMAKER
CREDITS: ADIDAS | A$APMOB | DIESEL | FENDI | MARINO INFANTRY | GAZGOLDER | SAYONARABOY and more.
Занимаюсь видео и все что связанно с визуальным исскуством больше 10 лет.
имею опыт работы во всех направлениях. Работал с большими компаниями и брендами начиная от JBL ADIDAS так же как и VK ORBIT и много других. На все вопросы готов ответить и помочь всем чем смогу своими навыками.