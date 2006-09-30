Есть большие навыки монтажа в InShot-наложение эффектов, титров, работа со звуком, наложение титров, обрезка и т.п. Отлично катаюсь на велосипеде, самокате, доброжелателен и вежлив к людям. Исполнителный и ответственный, работоспособный, адекватный обучаемый. Ищу постоянную работу.Сейчас учусь в частной школе Internetyrok, что даёт мне приемущество, т.к. я не превязан к расписанию и могу выполнить заказ в любое время. Занимаюсь футболом 2 года. До этого занимался айкидо 6 лет, один год боксом. Телефон на базе андроид (версия 9.0)обожаю животных