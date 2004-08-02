Нужно создать (или доработать существующий уже включающий почти полную админскую форму) движок виртуальной художественной галереи. Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя, подбор рамы. ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ для того, чтобы составить ...
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $100
Нужно создать (или доработать существующий) движок виртуальной художественной галереи. Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя. Увидеть существующую картинную галерею, администраторскую панель и все необходимые шаблоны можно на http://www.gallery.x0.ruВеб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $70
Уже существует система регистрации комнат и пользователей и та часть чата, которая работает на PC. Необходимо сделать WAP-часть чата и все это настроить и запустить.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $100
Пишу повторно. К сожалению из-за ошибки потерялись все контакты с разработчиками. Нужно создать (или доработать существующий) движок виртуальной художественной галереи. Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя. Увидеть существующую картинную галерею, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт19 лет назад