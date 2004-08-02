nikita

Graphics Net nikita

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Виртуальная картинная галерея 2

    $100

    Нужно создать (или доработать существующий уже включающий почти полную админскую форму) движок виртуальной художественной галереи. Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя, подбор рамы. ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ для того, чтобы составить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Виртуальная галерея

    $100

    Нужно создать (или доработать существующий) движок виртуальной художественной галереи. Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя. Увидеть существующую картинную галерею, администраторскую панель и все необходимые шаблоны можно на http://www.gallery.x0.ru

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • WAP chat

    $70

    Уже существует система регистрации комнат и пользователей и та часть чата, которая работает на PC. Необходимо сделать WAP-часть чата и все это настроить и запустить.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Виртуальная картинная галерея

    $100

    Пишу повторно. К сожалению из-за ошибки потерялись все контакты с разработчиками. Нужно создать (или доработать существующий) движок виртуальной художественной галереи. Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя. Увидеть существующую картинную галерею, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад