Нужно создать (или доработать существующий уже включающий почти полную админскую форму) движок виртуальной художественной галереи. Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя, подбор рамы. ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ для того, чтобы составить ...