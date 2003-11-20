nikita1202012

Сделаю ваши заказы в лучшем виде за короткое время

Я студент престижного белорусского вуза, изучаю в универе много темы, которые могут быть очень нужны для ваших заказов, поэтому моя кандидатура должна быть очень интересна. Владею знаниями в области программирования, дизайна, а также маркетинга и рекламы. Такой набор возможностей будет очень полезен, так как могу брать знания не только из одной определённой сферы, а из многих. Создал профиль для дополнительного заработка, а также для получения новых знаний. Буду рад приступить за вашу работу в любое время, сделаю всё в короткие сроки и качественно.