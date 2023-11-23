nikita32499

Никита Осипов nikita32499

 
21 годРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Web-разработка

Привет, друзья!

Меня зовут Осипов Никита.

Имею опыт разработки 2 года.Я искренне люблю веб-разработку и активно изучаю новые стандарты

Я отлично умею:

Разработка в backend на платформе node.js, знаю JavaScript

Пользоваться командной строкой LINUX и заниматься администрированием системы

Пользоваться контейнеризацией на docker и docker-compose

Почему вам понравиться работь со мной:

+ готов приступить сегодня

+ всегда довожу дело до конца

+ не нарушаю сроков

+ всегда на связи WhatsApp, Telegram, Vk

JavascriptLinuxDockerNode.js