nikita32499

Web-разработка Привет, друзья! Меня зовут Осипов Никита. Имею опыт разработки 2 года.Я искренне люблю веб-разработку и активно изучаю новые стандарты Я отлично умею: Разработка в backend на платформе node.js, знаю JavaScript Пользоваться командной строкой LINUX и заниматься администрированием системы Пользоваться контейнеризацией на docker и docker-compose Почему вам понравиться работь со мной: + готов приступить сегодня + всегда довожу дело до конца + не нарушаю сроков + всегда на связи WhatsApp, Telegram, Vk JavascriptLinuxDockerNode.js

Я против войны в Украине !