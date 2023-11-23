nikita32499

Web-разработка
Привет, друзья!
Меня зовут Осипов Никита.
Имею опыт разработки 2 года.Я искренне люблю веб-разработку и активно изучаю новые стандарты
Я отлично умею:
Разработка в backend на платформе node.js, знаю JavaScript
Пользоваться командной строкой LINUX и заниматься администрированием системы
Пользоваться контейнеризацией на docker и docker-compose
Почему вам понравиться работь со мной:
+ готов приступить сегодня
+ всегда довожу дело до конца
+ не нарушаю сроков
+ всегда на связи WhatsApp, Telegram, Vk
Я против войны в Украине!