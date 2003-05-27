Я очень ответствено подхожу к работе , делаю все очень быстро по скольку не отвлекаюсь на внешнии факторы , всегда вчитываюсь в текст.
Предлагаю услуги по набору текста на дому;
он включает в себя;
1 печать текста с отсканированных документов;
2 печать текста с книжных носителей;
3 печать текста с изображений;
4 печать текста с рукописей;
5 печать текста с аудио/видео
6 исправление ошибок и редактирование текста.
Набор текста осуществляеться в MS Word 0ffice.
О моих навыках;
1 владения 'слепым' методом печати;
2 быстрый и продуктивный робочий процесс;
3 выполнение работ в срок.