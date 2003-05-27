Я очень ответствено подхожу к работе , делаю все очень быстро по скольку не отвлекаюсь на внешнии факторы , всегда вчитываюсь в текст.

Предлагаю услуги по набору текста на дому;

он включает в себя;

1 печать текста с отсканированных документов;

2 печать текста с книжных носителей;

3 печать текста с изображений;

4 печать текста с рукописей;

5 печать текста с аудио/видео

6 исправление ошибок и редактирование текста.

Набор текста осуществляеться в MS Word 0ffice.

О моих навыках;

1 владения 'слепым' методом печати;

2 быстрый и продуктивный робочий процесс;

3 выполнение работ в срок.