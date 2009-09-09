nikita_bodrov

Никита Бодров nikita_bodrov

 
36 летРоссия/Оренбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Написание обзора сайта
С Никитой приятно работать. Четкое задание и ответы на все вопросы. Рекомендую!
Очень доволен выполненной работой, все сделано профессионально, быстро и качественно. Приятно работать с профессионалом. По надобности и в дальнейшем буду обращаться к Ксении. Спасибо! :)
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