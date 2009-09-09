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Никита Бодров
nikita_bodrov
nikita_bodrov
36 лет
Россия
/
Оренбург
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Написание обзора сайта
$5
Для Ксении Гонтаренко
Копирайтинг
1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Ксения Гонтаренко
Scorp13
36 лет
Украина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
182 отзыва
$5
10 баллов
14 лет назад
Написание обзора сайта
С Никитой приятно работать. Четкое задание и ответы на все вопросы. Рекомендую!
Очень доволен выполненной работой, все сделано профессионально, быстро и качественно. Приятно работать с профессионалом. По надобности и в дальнейшем буду обращаться к Ксении. Спасибо! :)
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