nikita_kadatsky

Никита nikita_kadatsky

 
24 годаУкраина/Краматорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов любой сложности

⚡Если вам кажется, что нужно что-то менять в этой жизни, то вам не кажется. (Ринат Валиуллин ) ⚡

Собственно с таким девизом я и попал сюда. Много обучался, практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер 

Что гарантирую:

✅Современные технологии: Python/Django, Flask, Wordpress.

✅Гарантия качественной разработки

✅Гарантия возврата средств если просрочил дедлайн (почасовая, от недоработки)

✅Работаю без предоплат (по договоренности)

Ключевые знания и навыки:

  • Разработка сайтов и web приложений
  • Разработка REST API ( серверная часть мобильного приложения)
  • Верстка сайтов (на уровне шаблонной )
  • Продвижение сайтов, создание семантического ядра
  • SEO оптимизация сайта
  • Ведение сайта и его модерация
  • Умение работы с большим объемом информации
Опыт работы и инструменты:

  • HTML5, CSS - 5 лет
  • JS( на уровне плагинов ) - 3 года
  • Python/Django - 4 года
  • Python/lxml/Grab - 1 год
  • PHP/Wordpress - 1 год
  • C/C++ ( учебные цели) - 2 года
  • Pascal/Delphi/Lazarus - 3 года
Основные достижения:

  • Диплом ІІ степени в категории “Лучший инновационній проект” международной студенческой олимпиады IT-Universe 2019 (г.Киев)
  • Диплом І степени на международной студенческой конференции “Молодежь в науке: новые аргументы”
  • За высокие достижение в учебе были присвоины: "Стипендія Верховної ради України (2018-2019)" , "Стипендія Президента України (2019-2020)"
Образование:

Диплом с отличием , системный анализ, бакалаврат, магістратура, Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, кафедра ИСПР.

PHPJavascriptPythonWordPressВерстка сайтаHTMLCSSDelphiDjangoRESTСемантическое ядроFlaskSEO-оптимизация