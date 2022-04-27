nikita_kadatsky

Никита nikita_kadatskynikita_kadatsky
24 годаУкраина/Краматорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов любой сложности
⚡Если вам кажется, что нужно что-то менять в этой жизни, то вам не кажется. (Ринат Валиуллин ) ⚡
Собственно с таким девизом я и попал сюда. Много обучался, практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер
Что гарантирую:
✅Современные технологии: Python/Django, Flask, Wordpress.
✅Гарантия качественной разработки
✅Гарантия возврата средств если просрочил дедлайн (почасовая, от недоработки)
✅Работаю без предоплат (по договоренности)
Ключевые знания и навыки:
- Разработка сайтов и web приложений
- Разработка REST API ( серверная часть мобильного приложения)
- Верстка сайтов (на уровне шаблонной )
- Продвижение сайтов, создание семантического ядра
- SEO оптимизация сайта
- Ведение сайта и его модерация
- Умение работы с большим объемом информации
- HTML5, CSS - 5 лет
- JS( на уровне плагинов ) - 3 года
- Python/Django - 4 года
- Python/lxml/Grab - 1 год
- PHP/Wordpress - 1 год
- C/C++ ( учебные цели) - 2 года
- Pascal/Delphi/Lazarus - 3 года
- Диплом ІІ степени в категории “Лучший инновационній проект” международной студенческой олимпиады IT-Universe 2019 (г.Киев)
- Диплом І степени на международной студенческой конференции “Молодежь в науке: новые аргументы”
- За высокие достижение в учебе были присвоины: "Стипендія Верховної ради України (2018-2019)" , "Стипендія Президента України (2019-2020)"
Диплом с отличием , системный анализ, бакалаврат, магістратура, Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, кафедра ИСПР.