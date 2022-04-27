nikita_kadatsky

Разработка сайтов любой сложности

⚡Если вам кажется, что нужно что-то менять в этой жизни, то вам не кажется. (Ринат Валиуллин ) ⚡

Собственно с таким девизом я и попал сюда. Много обучался, практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер 

Что гарантирую:

✅Современные технологии: Python/Django, Flask, Wordpress.

✅Гарантия качественной разработки

✅Гарантия возврата средств если просрочил дедлайн (почасовая, от недоработки)

✅Работаю без предоплат (по договоренности)

Ключевые знания и навыки:

Разработка сайтов и web приложений

Разработка REST API ( серверная часть мобильного приложения)

Верстка сайтов (на уровне шаблонной )

Продвижение сайтов, создание семантического ядра

SEO оптимизация сайта

Ведение сайта и его модерация

Умение работы с большим объемом информации

Опыт работы и инструменты:

HTML5, CSS - 5 лет

JS( на уровне плагинов ) - 3 года

Python/Django - 4 года

Python/lxml/Grab - 1 год

PHP/Wordpress - 1 год

C/C++ ( учебные цели) - 2 года

Pascal/Delphi/Lazarus - 3 года

Основные достижения:

Диплом ІІ степени в категории “Лучший инновационній проект” международной студенческой олимпиады IT-Universe 2019 (г.Киев)

Диплом І степени на международной студенческой конференции “Молодежь в науке: новые аргументы”

За высокие достижение в учебе были присвоины: "Стипендія Верховної ради України (2018-2019)" , "Стипендія Президента України (2019-2020)"

Образование:

Диплом с отличием , системный анализ, бакалаврат, магістратура, Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, кафедра ИСПР.