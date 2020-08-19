Разрабатываю одностраничные сайты. Занимаюсь вёрсткой под все устройства и браузеры.

Рад Вас видеть на своей странице! Меня зовут Никита Лобанов, и я занимаюсь созданием одностраничных сайтов, а также вёрсткой под все устройства и браузеры.

Почему Вашему бизнесу нужен сайт?

‍♂ Это прекрасная возможность привлечь и заинтересовать потенциальных клиентов

 Вы можете успешнее продавать те товары или услуги, которые предоставляете людям

 Сайт способствует росту имиджа компании и повышению узнаваемости бренда

(... и это далеко не всё)

Основные причины обратиться ко мне:

 На выходе Вы получаете полностью работающий сайт, который будет отлично смотреться на всех устройствах

⏳ Цена и срок чётко оговариваются ДО начала работы, после чего — не изменяются

📞 Я уважаю время и нервы своих заказчиков, поэтому своевременно отвечаю на звонки и сообщения

 Вся работа выполняется с учётом Ваших пожеланий и личных предпочтений

 Я хорошо владею профессиональными инструментами: HTML, CSS + Sass, Javascript + jQuery, Gulp

(... и это тоже далеко не всё)

Больше информации по работе, включая моё портфолио и отзывы, Вы можете посмотреть тут — vk.com/w_sites

Пишите и звоните, чтобы заказать создание или вёрстку сайта и получить бесплатную консультацию!

ВКонтакте: vk.com/nikita_lobanov00

Телефон: +7 (996) 135-96-03

Почта: [email protected]

Telegram: @nikita_lobanov