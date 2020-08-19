Никита Лобанов nikita_lobanovnikita_lobanov
Рад Вас видеть на своей странице! Меня зовут Никита Лобанов, и я занимаюсь созданием одностраничных сайтов, а также вёрсткой под все устройства и браузеры.
Почему Вашему бизнесу нужен сайт?
♂ Это прекрасная возможность привлечь и заинтересовать потенциальных клиентов
Вы можете успешнее продавать те товары или услуги, которые предоставляете людям
Сайт способствует росту имиджа компании и повышению узнаваемости бренда
(... и это далеко не всё)
Основные причины обратиться ко мне:
На выходе Вы получаете полностью работающий сайт, который будет отлично смотреться на всех устройствах
⏳ Цена и срок чётко оговариваются ДО начала работы, после чего — не изменяются
📞 Я уважаю время и нервы своих заказчиков, поэтому своевременно отвечаю на звонки и сообщения
Вся работа выполняется с учётом Ваших пожеланий и личных предпочтений
Я хорошо владею профессиональными инструментами: HTML, CSS + Sass, Javascript + jQuery, Gulp
(... и это тоже далеко не всё)
Больше информации по работе, включая моё портфолио и отзывы, Вы можете посмотреть тут — vk.com/w_sites
Пишите и звоните, чтобы заказать создание или вёрстку сайта и получить бесплатную консультацию!
ВКонтакте: vk.com/nikita_lobanov00
Телефон: +7 (996) 135-96-03
Почта: [email protected]
Telegram: @nikita_lobanov
- Разработка одностраничного сайта «Стяжков»97 просмотров