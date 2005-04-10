nikita_pavlovich

быстро и качественно

Привет! Я опытный фрилансер, специализирующийся на написании статей, написании кодов, ведении сайтов и каналов в Telegram, видео редактировании и фотошопе. Я имею большой опыт работы в этих областях и готов взяться за проекты любой сложности.





Навыки:

• Написание высококачественных статей на различные темы

• Написание кодов на различных языках программирования

• Ведение сайтов на платформах WordPress, Wix и других CMS

• Ведение каналов в Telegram

• Видео редактирование с помощью Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro

• Работа с фотографиями в Adobe Photoshop, Lightroom







Я очень ответственный и преданный своей работе человек, всегда готовый к новым вызовам и задачам. Если вы заинтересованы в моих услугах, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я готов обсудить все детали проекта и начать работу прямо сейчас!