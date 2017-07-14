nikitadyakonyuk

Мне 18, молодой архитектор и дизайнер. Делаю для магазинов одежды такие как Papaya, ZPB: банеры, листовки, афиши и картинки для размещения в соц. сетях .Разработал дизайн дисконтных карт для них.

Также работаю в Horizon Busines Hub дизайнером: афиши, логотипы и тд..

Разрабатывал логотипы, визитные карточки, шапки для сайтов и соц. сетей.

Имею большой опыт в этом деле. И буду рад с вами сотрудничать.

Работою в программах: Photoshop CS6, In Desig CC, Lightroom, 3ds Max, Autodesk 360, AutoCAD, ArchiCAD.