nikitadyakonyuk

Никита Дяконюк nikitadyakonyuk

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Мне 18, молодой архитектор и дизайнер. Делаю для магазинов одежды такие как Papaya, ZPB:  банеры, листовки, афиши и картинки для размещения в соц. сетях .Разработал дизайн дисконтных карт для них. 

Также работаю в Horizon Busines Hub дизайнером: афиши, логотипы и тд..

Разрабатывал логотипы, визитные карточки, шапки для сайтов и соц. сетей. 

Имею большой опыт в этом деле. И буду рад с вами сотрудничать. 

Работою в программах: Photoshop CS6, In Desig CC, Lightroom, 3ds Max, Autodesk 360, AutoCAD, ArchiCAD.