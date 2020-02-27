nikitafreelance2

Создам современный и качественный дизайн, который украсит Ваш проект!

Для Вас я смогу сделать: Дизайн логотипов, шаблонов, упаковки, постеров, плакатов, музыкальных альбомов, обложки книг, иконок для сайта, наклеек, шапок профилей, социальных страниц, принтов на одежде, буклетов, воссоздание изображений, создание иллюстраций, обработка фотографий.

Приложу все усилия чтобы воплотить Ваши идеи в реальность!

Доступные цены! И скидки первым заказчикам)

Всегда на связи!Мои контакты в Вк: vk.com/lukoil1