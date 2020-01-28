Программист PHP JS PYTHON C/C++
Достижения:
- Создал 3 чат-ботов Вконтакте( в каждой группе минимум 10к подписчиков)
- Написал многофункционального чат-бота Телеграмм
- Написал более 10000 строк кода
- Создал более 100 консольных приложений
Профессиональные навыки:
- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;
- знание JavaScript/JQuery;
- опыт создания HTML-страницы сайта ;
- знания PhotoShop;
- Умение создания консольных приложений
- знание языков таких как: PHP,Python,C/C++.
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