nikitaomg

Никита Петров nikitaomg

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Программист PHP JS PYTHON C/C++

Достижения:

- Создал 3 чат-ботов Вконтакте( в каждой группе минимум 10к подписчиков)

- Написал многофункционального чат-бота Телеграмм

- Написал более 10000 строк кода

- Создал более 100 консольных приложений

Профессиональные навыки:

- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;

- знание JavaScript/JQuery;

- опыт создания HTML-страницы сайта ;

- знания PhotoShop;

- Умение создания консольных приложений

- знание языков таких как: PHP,Python,C/C++.

PHPJavascriptPythonHTMLjQueryPhotoshopЧат-бот