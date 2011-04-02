nikitashatl

Делаю макеты, логотипы, аватары, юзербары, сигнатуры и прочее

Предлагаемые мной услуги:

- Создание макетов для сайтов любой сложности:

- Создание логотипов

- Создание фирменного стиля

- Создание баннеров (Статичные или с использованием анимации в программе Adobe Flash )

- Создание макетов визиток

- Создание макетов флаеров

- Создание макетов брошюр

- Создание макетов наружной рекламы

- Создание аватарок, гигабаров, юзербаров для форумов

Опыт работы с Photoshop более 2-ух лет, гарантирую качественную работу.