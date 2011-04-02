nikitashatl

Делаю макеты, логотипы, аватары, юзербары, сигнатуры и прочее
Предлагаемые мной услуги:
- Создание макетов для сайтов любой сложности:
- Создание логотипов
- Создание фирменного стиля
- Создание баннеров (Статичные или с использованием анимации в программе Adobe Flash )
- Создание макетов визиток
- Создание макетов флаеров
- Создание макетов брошюр
- Создание макетов наружной рекламы
- Создание аватарок, гигабаров, юзербаров для форумов
Опыт работы с Photoshop более 2-ух лет, гарантирую качественную работу.
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