Дизайн для бизнеса
Приветствую!
Меня зовут Никита и я дизайнер из Петербурга.
-3 года работы;
-более 500 довольных заказчиков;
-дизайн для бизнеса (и не только) любого уровня сложности.
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Портфолио
- Баннер блока "Гарантии"111 просмотров
- Баннер Инстаграм106 просмотров
- Фирменный стиль Инстаграм-страницы105 просмотров
- Баннер спортивного питания "QP Nutrition"132 просмотра
- Фирменные пакеты бутика косметики "COSMO"128 просмотров
- Визитка СТАРДЕКОР127 просмотров
- Флаер для кофейни -20%125 просмотров