nikitashilov

Никита nikitashilov

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн для бизнеса

Приветствую!

Меня зовут Никита и я дизайнер из Петербурга.

-3 года работы;

-более 500 довольных заказчиков;

-дизайн для бизнеса (и не только) любого уровня сложности.