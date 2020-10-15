Дизайн логотипов и фирменного стиля

Здравствуйте! Меня зовут Никита.

Разработаю для Вас уникальный, современный и качественный векторный логотип, фирменный стиль, а также возьмусь за другие возможные услуги связанные с дизайном.

Векторный логотип и исходники - это файлы, которые нужны типографии и дизайнерам, для разработки и печати рекламной продукции. (визитки, листовки, вывески, баннеры, дизайн соц. сетей и т. д. )

Нужно для заказа:

1. Напишите, пожалуйста, для какого бизнеса или проекта будем разрабатывать логотип:

• название

• слоган

2. Если есть, пожелания по логотипу:

• цветовая гамма

• графический элемент (символ), который хотите увидеть в своем логотипе.

3. Примеры логотипов, которые Вам нравятся (это могут быть логотипы конкурентов или примеры из интернета)

Спасибо!