Здравствуйте! Меня зовут Никита.
Разработаю для Вас уникальный, современный и качественный векторный логотип, фирменный стиль, а также возьмусь за другие возможные услуги связанные с дизайном.
Векторный логотип и исходники - это файлы, которые нужны типографии и дизайнерам, для разработки и печати рекламной продукции. (визитки, листовки, вывески, баннеры, дизайн соц. сетей и т. д. )
Нужно для заказа:
1. Напишите, пожалуйста, для какого бизнеса или проекта будем разрабатывать логотип:
• название
• слоган
2. Если есть, пожелания по логотипу:
• цветовая гамма
• графический элемент (символ), который хотите увидеть в своем логотипе.
3. Примеры логотипов, которые Вам нравятся (это могут быть логотипы конкурентов или примеры из интернета)
Спасибо!
Портфолио
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