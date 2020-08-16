nikitayakushev

Опыт:

- постоянная практика в крупной IT-компании

- внешняя работа-бизнес-аудит коммерческих организаций

Услуги:

- бизнес-аудит организации (продающих подразделений,управленческой надстройки)

- разработка плана действий по оздоровлению бизнеса

- Подготовка регламента, включающего направления от поиска и найма сотрудников, до вывода их на положительные показатели

- обучение специалистов, проведение тренингов, фасилитационных сессий, мозговых штурмов

- сопровождение бизнеса для достижения результата