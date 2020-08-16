nikitayakushev

Никита nikitayakushevnikitayakushev
32 годаРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опыт:
- постоянная практика в крупной IT-компании
- внешняя работа-бизнес-аудит коммерческих организаций
Услуги:
- бизнес-аудит организации (продающих подразделений,управленческой надстройки)
- разработка плана действий по оздоровлению бизнеса
- Подготовка регламента, включающего направления от поиска и найма сотрудников, до вывода их на положительные показатели
- обучение специалистов, проведение тренингов, фасилитационных сессий, мозговых штурмов
- сопровождение бизнеса для достижения результата
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