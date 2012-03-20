Дизайнер
Имею большой опыт работы в области дизайна, полиграфии и рекламы.
Заимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, дизайном полиграфической продукции, версткой, иллюстрированием.
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Портфолио
- Alexclimb T-short315 просмотров
- Шереметьево307 просмотров
- DeathSigner316 просмотров
- Avobukay362 просмотра
- Пакет предложений304 просмотра
- JamMall323 просмотра
- Samara Motorshow355 просмотров
- Стела ТРЦ "Азия Парк"318 просмотров
- Фудкорт ТРЦ "Азия Парк"435 просмотров
- Атриум ТРЦ "Азия Парк"330 просмотров
- Атриум ТРЦ "Азия Парк"969 просмотров
- Фасад ТРЦ "Азия Парк"1432 просмотра