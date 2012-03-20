nikitin-r

Роман nikitin-r

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайнер

Имею большой опыт работы в области дизайна, полиграфии и рекламы.

Заимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, дизайном полиграфической продукции, версткой, иллюстрированием.

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